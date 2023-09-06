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"Сливал секретные данные россиянам": против экс-сотрудника немецкой разведки выдвинули обвинения в госизмене

"Сливал секретные данные россиянам": против экс-сотрудника немецкой разведки выдвинули обвинения в госизмене

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Против бывшего сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии, которого в прошлом году разоблачили как российского шпиона, выдвинули обвинения. Об этом пишет SPIEGEL, передает УНН.

Детали

Согласно информации SPIEGEL, федеральный прокурор выдвинул обвинения против Карстена Л. и его предполагаемого помощника Артура Э. Их будут судить в Берлинском апелляционном суде.

Двух мужчин обвиняют в государственной измене по особо тяжкому делу. Если их признают виновными, им грозит пожизненное заключение.

По данным служб безопасности, одним из мотивов измены был страх Карстена Л. когда-то обеднеть и не иметь возможности прокормить семью’.

Дополнение

Осенью 2022 года Германия получила информацию от иностранной партнёрской службы о том, что внутри немецкой разведки есть крот и были слиты секретные данные.

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Немецкие СМИ писали, что агенты российской спецслужбы запросили у своего шпиона информацию о немецких и американских системах вооружений, которые были поставлены в Украину. Отмечается, что позже следователи обнаружили соответствующий список запросов на мобильном телефоне Карстена Л.

Также подозревают, что российский шпион передавал документы, где содержалась информация о войне в Украине и российской группировке наемников Вагнера.

Добавим

В Латвии задержали таксиста за шпионаж в пользу России.

Источник: УНН
Теги: Россия, Германия, шпионаж, шпион, разведчик, разведка
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