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Украинские силы продвигаются вдоль российских укреплений на Запорожье - ISW

Украинские силы продвигаются вдоль российских укреплений на Запорожье - ISW

фотогалерея

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Украинские войска продолжают наступление на Запорожье. Геолокационные снимки, опубликованные 5 сентября, показывают, как россияне наносят удары по украинским позициям к северо-западу и западу от Роботино. Это указывает, что украинские силы продвинулись вглубь населенного пункта. Об этом сообщили аналитики американского института изучения войны ISW, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 5 сентября, показывают, что украинские силы также продвинулись на юг от Роботино и на северо-запад от Вербового.

Данные геолокации украинских сил к северо-западу от Вербового свидетельствуют о том, что украинские силы продвигаются вдоль линии российских укреплений.

Украинские военные также подтвердили, что украинские силы достигли успеха на направлениях Роботино — Новопрокоповка южнее Орехова.

Дополнение

Благодаря украинской контрнаступательной операции в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей, вероятно, удастся отодвинуть части 7-й гвардейской горной воздушно-десантной дивизии россии и не дать им передислоцироваться на критические участки фронта в Запорожской области.

Украинские войска 5 сентября вели наступательные операции как минимум на двух участках фронта и продвинулись в районе Бахмута, на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей, а также на западной части Запорожской области.

Добавим

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Источник: УНН
Теги: США, Украина, война, разведка
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