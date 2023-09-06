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Венеция со следующего года начнет взимать плату за въезд в город

Венеция со следующего года начнет взимать плату за въезд в город

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В следующем году власти Венеции испытают схему, по которой посетители на однодневную поездку должны будут заплатить 5 евро за въезд. Надежда заключается в том, чтобы сдержать поток туристов в итальянский город. Об этом пишет Reuters. Передает УНН.

Детали

В следующем году сбор будут собирать в течение 30 дней, преимущественно в выходные дни весной и летом, когда количество туристов особенно высокое.

Цель состояла в том, чтобы найти «новый баланс между правами тех, кто живет, учится или работает в Венеции, и тех, кто посещает город

Недавно ЮНЕСКО рекомендовало внести Венецию в список всемирного наследия, находящегося под угрозой исчезновения из-за массового туризма. Чрезмерный туризм уже давно является проблемой для хрупкого города-лагуны.

В то же время мэр Венеции не видит проблемы во введении нового налога.

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«Регулирование потока туристов в определенные периоды необходимо, но это не означает закрытия города. Венеция всегда будет открыта для всех», – сказал мэр Луиджи Бруньяро.

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Источник: УНН
Теги: Италия, туризм, Венеция
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