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Есть угроза пусков крылатых ракет по Украине с самолетов Ту-95МС - Воздушные Силы

Есть угроза пусков крылатых ракет по Украине с самолетов Ту-95МС - Воздушные Силы

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Воздушные Силы зафиксировали активность стратегических бомбардировщиков россиян, есть угроза пусков крылатых вражеских ракет с самолетов Ту-95МС. Об этом сообщили в воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

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«Внимание! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС с северо-восточного направления! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!», — говорится в сообщении.

Детали

По состоянию на сейчас воздушная тревога прозвучала в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

Добавим

Этой ночью, 6 сентября, россияне осуществили запуск нескольких групп ударных беспилотников. Взрывы прогремели в Одесской области.

Источник: УНН
Теги: ракета, война, Воздушные силы ВСУ, тревога
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