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"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Власти призвали пройти в укрытия. Зафиксированы пуски крылатых российских ракет из стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщили в Воздушных Силах. Передает УНН.

Детали

По состоянию на сейчас воздушная тревога объявлена в центральных, восточных и южных регионах Украины. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

Есть сообщения, что первые ракеты заходят из Харьковской области.

Ранее Воздушные Силы зафиксировали активность стратегических бомбардировщиков россиян.

Добавим

Этой ночью, 6 сентября, россияне осуществили запуск нескольких групп ударных беспилотников. Взрывы прогремели в Одесской области.

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Источник: УНН
Теги: война, тревога
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