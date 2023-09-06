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С начала большой войны в Украине совершено 136 тысяч военных преступлений - Ермак

С начала большой войны в Украине совершено 136 тысяч военных преступлений - Ермак

КИЕВ. 6 сентября. УНН. С начала полномасштабного вторжения против Украины совершено 136 тысяч военных преступлений. За это время было убито ориентировочно 11 тысяч мирных жителей, 497 из которых – дети. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время видеообращения к посетителям выставки «Российские военные преступления», которая открылась 4 сентября в Берлинском университете имени Гумбольдта, передает УНН.

Цитата

«С февраля 2022 года в результате полномасштабной российской агрессии против Украины было совершено 136 тысяч преступлений. По нашим данным, за это время было убито около 11 тысяч мирных жителей, 497 из которых – дети. Еще 20 тысяч детей похитили и вывезли в Россию. Эти цифры не являются окончательными, а перечень преступлений далеко не исчерпывающий», – сказал Ермак.

Детали

В видеообращении Андрей Ермак в очередной раз подчеркнул важность соблюдения Формулы мира, предложенной президентом Зеленским, и привлечения РФ к ответственности за военные преступления.

Дополнение

Выставка демонстрирует фотографии, сделанные по всей Украине с 24 февраля 2022 года – дня начала полномасштабного российского вторжения. Выставка продлится до 16 сентября.

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Источник: УНН
Теги: военные преступления, война, Андрей Ермак
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