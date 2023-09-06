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Санкции действуют: посол США о возможной сделке между рф и КНДР о поставках оружия

Санкции действуют: посол США о возможной сделке между рф и КНДР о поставках оружия

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Возможное соглашение с Северной Кореей о поставках России оружия – это признак того, что эмбарго является эффективным и работает. Об этом заявил CNN посол США в Японии Рам Эмануэль, передает УНН.

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«Вся попытка России заключалась в том, чтобы восстановить свою империю, и вот эта империя сейчас зависит от Северной Кореи. Это говорит вам, насколько эта война провальна», — сказал Эмануэль.

Добавим

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявил, что переговоры по оружию между Россией и Северной Кореей «активно продвигаются». Он сказал, что США располагают информацией о том, что Ким Чен Ын ожидает, что эти дискуссии продолжатся, включая дипломатическое взаимодействие в России на уровне лидеров».

Уотсон не сообщил, когда и где может состояться потенциальная встреча Ким Чен Ына и Путина в России.

Детали

По словам двух американских чиновников, по мере развития дискуссий США и их союзники обеспокоены технологиями, которые Северная Корея требует от России в обмен на оружие.

По словам официальных лиц, Северная Корея ищет технологию, которая могла бы расширить возможности ее спутников и ядерных подводных лодок, что могло бы значительно расширить возможности Северной Кореи в областях, которые режим-изгой не полностью развил.

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Напомним

Накануне издание The New York Times написало, что главарь КНДР Ким Чен Ын в сентябре с’ездит к Путину и обсудит поставки оружия.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, оружие, КНДР
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