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В Киеве взрывы, работает ПВО

В Киеве взрывы, работает ПВО

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО. В столице и ряде областей объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили в КМВА, передает УНН.

Детали

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в областях, где объявлена воздушная тревога, есть ракетная опасность. Также существует угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

Украинцев призывают находиться в укрытиях и не выкладывать и не фиксировать работу противовоздушной обороны.

Добавим

Около 5:00 утра в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, были зафиксированы пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков России.

Источник: УНН
Теги: Киев, ПВО, война, тревога
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