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Из-за циклона в Бразилии погибли по меньшей мере 22 человека

Из-за циклона в Бразилии погибли по меньшей мере 22 человека

КИЕВ. 6 сентября. УНН. 22 человека погибли из-за циклона на юге Бразилии. Большинство смертей зарегистрировано в штате Рио-Гранди-ду-Сол, который граничит с Аргентиной и Уругваем, пишет АР, передает УНН.

Детали

По данным местных властей, около 60 городов пострадали от шторма, который классифицируется как внетропический циклон.

Известно, что 15 человек погибли в одном доме в городе Мукуми. По крайней мере 1650 человек остались без крыши над головой.

Телевизионные кадры показали, как семьи на крышах своих домов умоляют о помощи, когда реки вышли из берегов.

Мэрия города Мукум рекомендовала жителям искать запасы для удовлетворения своих потребностей на следующие 72 часа.

Губернатор сказал, что одной из погибших была женщина, которую унесло во время попытки спасения. Оборвался провод, женщина вместе со спасателем упала. Женщина не выжила, а спасатель получил тяжелые ранения.

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Источник: УНН
Теги: Бразилия, наводнение
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