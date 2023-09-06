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Стали известны последствия ночного обстрела столицы

Стали известны последствия ночного обстрела столицы

КИЕВ. 6 сентября. УНН. По данным на эту минуту, в Киеве в результате ночного обстрела без жертв и разрушений. Силы ПВО сбили все воздушные цели. Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Отмечается, что столица ночью подверглась комбинированному обстрелу.

Предварительно, из района саратовской обл., с самолетов стратегической авиации Ту-95МС россияне выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно - баллистического. Все вражеские цели, которые двигались в направлении столицы были уничтожены силами и средствами ПВО.

Цитата

«Берегите себя и родных, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. И искренне благодарите воинов ПВО, силы обороны за чистое небо и спасенные жизни!», - написал Попко.

Добавим

В Одесской области из-за обстрела россиян погиб работник агропредприятия. 

Источник: УНН
Теги: Киев, война
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