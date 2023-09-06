На Киевщине из-за обстрела возник пожар на территории торгового предприятия

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Ночью на территории торгового предприятия в Киевской области возник пожар из-за вражеского обстрела. Туда попали обломки ракеты. Спасатели потушили огонь, жертв и пострадавших не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.

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«Ликвидировано возгорание на территории торгового предприятия, возникшее в результате падения обломков вражеской ракеты. Жертв и пострадавших не обнаружено», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, Силы ПВО уничтожили все ракеты разного типа, которые летели на Киев, сообщили в КГВА. Обошлось без жертв и разрушений.

Кроме Киева, враг атаковал этой ночью и Одесскую область. Там из-за агрессии россиян погиб работник агропредприятия.

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