КИЕВ. 6 сентября. УНН. В брянской области россии прогремели взрывы, там силы ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор Брянской области рф александр богомаз, передает УНН.

Детали

Он утверждает, что силы ПВО сбили украинский беспилотник.

Это произошло над Навлинским районом брянской области. Уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Добавим

В ночь на 6 сентября министерство обороны россии сообщило о взрывах в Брянской области. Предварительно, сработали силы ПВО, которые обезвредили беспилотник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, которое не имеет аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова