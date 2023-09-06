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Украинская ПВО ночью сбила 23 воздушные цели

Украинская ПВО ночью сбила 23 воздушные цели

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили ночью 23 ракет и дронов, сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.

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Отмечается, что ночью 6 сентября противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами.

Всего зафиксировано 33 вражеских воздушных целей:

  • 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;
  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М";
  • 25 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).

Цитата

«По маршруту следования ракет и дронов работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения», — говорится в сообщении.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 23 воздушные цели:

  • 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М";
  • 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

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Источник: УНН
Теги: ПВО, война
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