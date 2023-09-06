Новости: Война
6 сентября 2023, 07:51 • Ольга Кацимон • 7455
россияне трижды за ночь обстреляли из артиллерии Никопольский район
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Ночью и утром 6 сентября армия рф из тяжелой артиллерии обстреляла Никопольский район Днепропетровщины. Предварительно погибших и раненых нет. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
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«Враг трижды атаковал Никопольский район. Били артиллерией по Никополю и Марганецкой громаде. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В других громадах области ночь прошла тихо», — говорится в сообщении.
Добавим
На Киевщине из-за обстрела возник пожар на территории торгового предприятия.
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Источник: УНН
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