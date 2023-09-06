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россияне трижды за ночь обстреляли из артиллерии Никопольский район

россияне трижды за ночь обстреляли из артиллерии Никопольский район

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Ночью и утром 6 сентября армия рф из тяжелой артиллерии обстреляла Никопольский район Днепропетровщины. Предварительно погибших и раненых нет. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

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«Враг трижды атаковал Никопольский район. Били артиллерией по Никополю и Марганецкой громаде. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В других громадах области ночь прошла тихо», — говорится в сообщении.

Добавим

На Киевщине из-за обстрела возник пожар на территории торгового предприятия. 

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Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, обстрелы, Никополь
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