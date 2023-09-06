Еще плюс 610: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 266 290 человек, 4497 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 266 290 (+610) человек,

танков - 4497 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 8682 (+12) ед,

артиллерийских систем – 5685 (+36) ед,

РСЗО – 748 (+1) ед,

средства ПВО - 505 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4519 (+7),

крылатые ракеты - 1447 (+0),

корабли /катера - 19 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 8190 (+15) ед,

специальная техника - 852 (+1).

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