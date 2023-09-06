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россияне ранили шесть человек в Донецкой области

россияне ранили шесть человек в Донецкой области

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Российские оккупанты за 5 сентября ранили шестерых жителей Донецкой области. Об этом сообщил уволенный с должности главы Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

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«За 5 сентября россияне ранили 6 жителей Донецкой области: 4 в Константиновке и 2 в Шахтерском», - написал Кириленко в Telegram.

По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Российские оккупанты за 4 сентября ранили двух жителей Донецкой области.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война
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