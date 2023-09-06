В Одесской области ПВО уничтожила 15 "шахедов" - Силы обороны Юга

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Одесской области силами противовоздушной обороны ночью уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136". Однако произошли и попадания. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктур. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

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«Ночью враг в очередной раз атаковал юг Одесской области ударными дронами. Силами противовоздушной обороны уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136"», - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины в Telegram.

Сообщается, что были и попадания.

«В нескольких населенных пунктах Подунавья зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктур: агропредприятия, элеваторы, складские и административные здания. Одно гражданское лицо получило тяжелые ранения, несовместимые с жизнью», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что из-за ночного обстрела Измаильского района Одесской области ударными беспилотниками, погиб сотрудник аграрного предприятия.

Добавим

Украинская ПВО ночью сбила 23 воздушные цели.