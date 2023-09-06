Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,25 -0,2450 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
8715

Враг безуспешно пытался наступать на трех направлениях - Генштаб

Враг безуспешно пытался наступать на трех направлениях - Генштаб

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки, Новоегоровки и севернее Клищеевки. Об этом сообщили в среду в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях. "Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области", - указали в Генштабе.

Также отмечается, что "на Лиманском и Бахмутском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки и севернее Клищеевки". "Тяжелые бои продолжаются", - отметили в Генштабе.

Дополнение

Как сообщили в Генштабе, украинские войска в направлении Роботино-Новопрокоповка на южном фронте имели успех и закрепляются.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Генштаб, война, Луганск и Луганская область, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.