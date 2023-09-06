Враг безуспешно пытался наступать на трех направлениях - Генштаб

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки, Новоегоровки и севернее Клищеевки. Об этом сообщили в среду в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

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Как сообщается, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях. "Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области", - указали в Генштабе.

Также отмечается, что "на Лиманском и Бахмутском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки и севернее Клищеевки". "Тяжелые бои продолжаются", - отметили в Генштабе.

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Как сообщили в Генштабе, украинские войска в направлении Роботино-Новопрокоповка на южном фронте имели успех и закрепляются.