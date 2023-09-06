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россияне нанесли авиационный удар по поселку на Запорожье: три человека получили ранения

россияне нанесли авиационный удар по поселку на Запорожье: три человека получили ранения

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки совершили 94 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области. Из-за обстрела поселка Новоданиловка ранения получили трое местных жителей. Об этом сообщил в среду председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

Детали

По словам Малашко, за прошедшие сутки 80 артиллерийских вражеских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Ольговского, Левадного, Щербаков, Степного, Пятихаток, Плавней и других городов и сел на линии огня.

За сутки было зафиксировано девять авиационных ударов по Орехову, Роботино и Новоданиловке, БПЛА-атаки по Новодаровке, Малиновке и Каменскому, а также обстрелы из РСЗО по Степногорску и Полтавке.

В результате авиационного удара по Новоданиловке ранения получили трое местных жителей: 56-летний мужчина и женщины 57 и 58 лет. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Также в результате вражеских обстрелов за минувшие сутки поступило 59 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Дополнение

4 августа российские войска нанесли 88 ударов по 26 городам и селам Запорожской области. Из-за вражеского обстрела Малой Токмачки погибла 74-летняя женщина.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
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