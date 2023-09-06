Оккупанты утром обстреляли Харьковскую область кассетными боеприпасами, есть раненый - ОВА

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Российские оккупанты сегодня утром обстреляли село в Харьковской области кассетными боеприпасами, есть раненый мужчина, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

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"Враг продолжает террор гражданского населения Харьковской области. Сегодня, около 7:00 утра российские оккупанты кассетными боеприпасами обстреляли село Новая Гнилица Чугуевского района", - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

По его словам, поврежден частный жилой дом.

"Осколочное ранение получил 50-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. Сейчас медики оказывают пострадавшему необходимую помощь", - отметил Синегубов.

Напомним

Оккупанты нанесли два удара управляемыми авиабомбами по Харьковской области, разрушили детсад.