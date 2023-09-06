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Ракетная атака рф на Киевщину: попаданий не зафиксировано, обломки ракеты упали возле железнодорожного пути - ОВА

Ракетная атака рф на Киевщину: попаданий не зафиксировано, обломки ракеты упали возле железнодорожного пути - ОВА

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В результате ракетной атаки россии на Киевскую область в среду утром в ряде населенных пунктов возникли пожары, обломки вражеской упали вблизи железнодорожного пути. Пострадавших и попаданий нет. Об этом сообщил глава Киевской ОвА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Детали

Воздушная тревога на Киевщине длилась почти 2 часа.

«На территории области работала ПВО. Попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет», - заявил Кравченко.

Обломки от вражеской ракеты, как сообщается, упали вблизи железнодорожного пути. Движение железнодорожного транспорта останавливать не будут, отметил Кравченко.

Также в результате падения обломков в ряде населенных пунктов возникли пожары травяного настила. В одной из общин из-за падения обломков было возгорание возле торгового заведения. Полностью уничтожены грузовик и экскаватор, частично повреждено помещение торгового заведения. Пожары ликвидированы.

Кроме того, из-за падения обломков в одной из общин повреждены фасады зданий, частные автомобили, окна в одной из многоэтажек, медицинском учреждении и отделе полиции.

Напомним

Как сообщал УНН, ночью на территории торгового предприятия в Киевской области возник пожар из-за вражеского обстрела. Туда попали обломки ракеты.

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Источник: УНН
Теги: Киевская область, война
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