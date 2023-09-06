Оккупанты обстреляли четыре района Харьковщины, есть повреждения

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты четырех районов Харьковской области. Повреждены дом и частное домовладение. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

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«За прошедшие сутки враг продолжал из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливать населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. В результате удара управляемой авиабомбой по с. Петропавловка Купянского района поврежден дом», - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, в селе Чернещина Изюмского района из-за вражеских обстрелов горела трава на открытой территории.

«В с. Волчанские Хутора Чугуевского района обстрелами повреждено частное домовладение, произошел масштабный лесной пожар», - сообщил Синегубов.

Он отметил, что за сутки пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

Дополнение

Российские оккупанты сегодня утром обстреляли село в Харьковской области кассетными боеприпасами, есть раненый человек.