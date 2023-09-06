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Стефанчук начал визит в Японию для участия в Парламентском саммите G7

Стефанчук начал визит в Японию для участия в Парламентском саммите G7

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Председатель парламента Украины, Руслан Стефанчук начал свой рабочий визит в столицу Японии, Токио, где будет участвовать в Парламентском саммите G7, информирует УНН со ссылкой на сообщение Стефанчука в Facebook.

Цитата

“Начинаю рабочий визит в Японию для участия в Парламентском саммите G7. Впереди — важные двусторонние встречи с коллегами-председателями парламентов стран «Большой Семерки», а также выступление в рамках первой сессии Саммита «Агрессия россии против Украины и международный порядок», - сообщил Стефанчук.

Он добавил, что в фокусе внимания будет всесторонняя поддержка Украины в противодействии России.

Напомним

Ранее сообщалось, что послы стран "Группы семи" (G7) встретились 28 августа с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, стороны в частности обсудили работу над судебной и антикоррупционной реформами.

Источник: УНН
Теги: Япония, Руслан Стефанчук
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