Блинкен сегодня совершает визит в Киев - источник

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня осуществляет визит в Киев. Об этом УНН сообщил источник.

Детали

Как сообщил источник относительно визита госсекретаря, тот уже приехал в Украину.

Напомним

16 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс срочно выделить дополнительное финансирование для Украины, запрос на которое сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден.