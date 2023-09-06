Новости: Политика
6 сентября 2023, 09:57 • Анна Мурашко • 8820
Блинкен сегодня совершает визит в Киев - источник
Энтони Блинкен
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня осуществляет визит в Киев. Об этом УНН сообщил источник.
Детали
Как сообщил источник относительно визита госсекретаря, тот уже приехал в Украину.
Напомним
16 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс срочно выделить дополнительное финансирование для Украины, запрос на которое сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram