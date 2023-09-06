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Блинкен сегодня совершает визит в Киев - источник

Блинкен сегодня совершает визит в Киев - источник

Энтони Блинкен

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня осуществляет визит в Киев. Об этом УНН сообщил источник.

Детали

Как сообщил источник относительно визита госсекретаря, тот уже приехал в Украину.

Напомним

16 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс срочно выделить дополнительное финансирование для Украины, запрос на которое сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
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