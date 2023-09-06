Армения и США проведут совместные военные учения

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Армения и США с 11 по 20 сентября проведут совместные учения EAGLE PARTNER 2023 в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях, сообщает Министерство обороны Армении, передает УНН.

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"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении, в частности, в Учебном центре "Зар" Миротворческой бригады и Учебном центре "Н" Министерства обороны Армении, состоятся совместные армяно-американские учения "EAGLE PARTNER 2023", - информирует ведомство.

Детали

Отмечается, что учения предусматривают выполнение задач по стабилизации между сторонами конфликта во время миротворческой миссии. Целью учений является повышение уровня совместимости подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в сфере управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к запланированной оценке "Концепции оперативных возможностей" НАТО/ПРМ (ПРМ - программа "Партнерство ради мира" - ред.).

"В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, которые готовятся к международным миротворческим операциям, часто участвуют в подобных совместных учениях и тренировках в странах-партнерах", - добавило Минобороны.

Справочно

Отмечается, что отношения Армении с НАТО начались в 1992 году, когда Армения присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. На смену этому форуму для диалога в 1997 году пришел Совет евроатлантического партнерства, который объединяет всех союзников и страны-партнеры в евроатлантическом регионе.

Двустороннее сотрудничество началось, когда Армения присоединилась к программе "Партнерство ради мира" (ПРМ) в 1994 году.

Армения является активным участником операции под руководством НАТО в Косово. Программа сотрудничества Армении с НАТО изложена в Плане действий индивидуального партнерства (IPAP), который был совместно согласован.

Широкий спектр IPAP означает, что Армения сотрудничает с НАТО не только в сфере обороны, но и по вопросам политики и безопасности, демократических стандартов, верховенства закона и борьбы с коррупцией.

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