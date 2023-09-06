Новости: Общество
6 сентября 2023, 10:40 • Юлия Шрамко • 22485
СМИ заявили о замене россией пролета на Крымском мосту вместо поврежденного: появились снимки
КИЕВ. 6 сентября. УНН. россия установила новый пролет на Крымском мосту вместо поврежденного в результате атаки 17 июля. Об этом сообщает российская служба Радио Свобода, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, о замене свидетельствует сравнение спутниковых снимков сервиса Planet.com за 3 и 5 сентября. "Ранее к югу от моста были установлены баржи, которые, как предполагается, станут основой для заграждения, призванного предотвратить подобные атаки в будущем", - пишет издание.
Напомним
17 июля на Крымском мосту прогремел взрыв, сообщалось о падении пролета моста.
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Источник: УНН
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