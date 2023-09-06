Лысогор о так называемых "выборах" на Луганщине: "После псевдоголосования рф начнет принудительную мобилизацию"

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Оккупанты пытались максимально паспортизировать население Луганщины до начала так называемых «первых выборов». После завершения псевдоголосования захватчики должны начать очередную волну принудительной мобилизации. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Цитата

“Оккупанты пытались максимально паспортизировать население Луганщины до начала так называемых “первых выборов. Почти все наблюдатели завезены с территории рф”, — сообщил Лысогор.

По его словам, от захватчиков ожидают заявлений о “фантастической” явке, ведь россияне уже имеют многолетний опыт кичиться “рисованием” крайне завышенных результатов волеизъявления.

“Члены избирательных комиссий во время досрочного голосования ходят по домам в сопровождении полицейских и военных рф. Люди голосуют под дулами автоматов. После завершения псевдоголосования захватчики должны начать очередную волну принудительной мобилизации”, — рассказал Лысогор.

Дополнение

В Европейском союзе осудили проведение “выборов” на ВОТ, а также подчеркнули, что причастные будут привлечены к ответственности.

Оккупанты стремятся увеличить темпы и масштабы мобилизации, в частности на территории временно оккупированной Луганщины, с помощью так называемых “выборов”.