Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,25 -0,2450 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
7245

Мужчину арестовали за сексуальное насилие над родной дочерью

Мужчину арестовали за сексуальное насилие над родной дочерью

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Жителю Николаевской области сообщили о подозрении и отправили его под арест за сексуальное насилие над родной дочерью, сообщает в среду пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

"Сообщено о подозрении жителю Николаевской области, который в течение 2014-2019 годов совершал развратные действия и сексуальное насилие в отношении малолетней дочери (ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 155, ч. 2 ст. 156 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, подозреваемый после развода с женой имел возможность встречаться с малолетней дочерью.

"Посещая отца по месту его проживания в Николаевской области, девочка в течение почти 5 лет неоднократно становилась объектом его преступных посягательств и сексуального насилия", - сообщили в прокуратуре.

О совершенных в отношении нее противоправных действиях ребенок, как отмечается, решился рассказать матери только после переезда из Николаевской области в город Киев.

"По результатам проведенных правоохранителями следственных (розыскных) действий и выводов судебно-психиатрической экспертизы, сообщенные девочкой факты нашли свое подтверждение", - отметили в ведомстве.

По ходатайству прокуратуры Голосеевским районным судом города Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закрыл в гараже 12-летнюю девочку, ввел ей наркотик и изнасиловал: в Киеве будут судить 41-летнего мужчину

Источник: УНН
Теги: Киев, прокуратура, дети, насилие, Николаев и Николаевская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.