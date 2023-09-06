Зеленский провел Ставку: говорили о подготовке энергосистемы к зиме

КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где говорили о подготовке энергетической системы к зиме, в частности, защите критической инфраструктуры от российских атак, передает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

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«Ставка. Подготовка энергосистемы к зиме. Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры от всего, что может придумать страна-террорист», - говорится в сообщении.

По его словам, на Ставке докладывали премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, также представители энергетического сектора, Госспецсвязи, Генштаба и областных военных администраций.

«Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание», - отметил Зеленский.

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