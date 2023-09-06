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Британия передаст Украине разведывательные бронированные машины "Scimitar"

Британия передаст Украине разведывательные бронированные машины "Scimitar"

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Великобритания отправит Украине боевые разведывательные бронированные машины «Scimitar» семейства CVR(T). Об этом сообщила компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) в соцсети X (Twitter), пишет УНН.

Детали

Представители компании Rheinmetall, как сообщается, отправились в Германию для помощи военным британской армии в подготовке разведывательных машин класса CVR(T) MK2 к отправке в Украину. 

Сколько машин передадут - не сообщается. 

Дополнение

18 августа министерство обороны Великобритании в пятницу объявило, что подписало три контракта для усиления противовоздушной обороны Украины на 90 миллионов фунтов стерлингов (114,5 миллиона долларов)

Источник: УНН
Теги: Украина, военная помощь, Великобритания, танки, война
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