Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,25 -0,2450 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
15945

Правительство внесло представление на назначение Кириленко главой АМКУ - нардеп

Правительство внесло представление на назначение Кириленко главой АМКУ - нардеп

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить Павла Кириленко на должность председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Цитата

«Правительство официально внесло представление на Павла Кириленко как председателя АМКУ. Сейчас комитет, и сегодня в зале утвердят», - написал Железняк в Telegram.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОГА.

Ранее УНН писал, что Кабмин согласовал увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОГА. 

Справочно

Павел Кириленко - подполковник юстиции. С июля 2008 года работал в прокуратуре, а в сентябре 2017 года был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона. В июне 2019 года занял должность председателя Донецкой ОГА.

Источник: УНН
Теги: ВР, Кабмин, АМКУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.