Правительство внесло представление на назначение Кириленко главой АМКУ - нардеп

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить Павла Кириленко на должность председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

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«Правительство официально внесло представление на Павла Кириленко как председателя АМКУ. Сейчас комитет, и сегодня в зале утвердят», - написал Железняк в Telegram.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОГА.

Ранее УНН писал, что Кабмин согласовал увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой ОГА.

Справочно

Павел Кириленко - подполковник юстиции. С июля 2008 года работал в прокуратуре, а в сентябре 2017 года был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона. В июне 2019 года занял должность председателя Донецкой ОГА.