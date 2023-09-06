Новости: Война
6 сентября 2023, 11:21 • Татьяна Краевская • 23835
В российском брянске снова "хлопок": что известно
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В российском брянске в среду сообщают о новом пожаре, пишет УНН со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
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«Брянск. Мегаполис. Как дела? Что там по уровню “тревожности”?», - отметил Андрющенко в Telegram.
Напомним
В ночь на 6 сентября министерство обороны россии сообщило о взрывах в брянской области. Предварительно, сработали силы ПВО, которые обезвредили беспилотник.
Источник: УНН
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