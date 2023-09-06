Полицейские показали последствия ракетной атаки на Киевщину

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В результате ракетной атаки россии на Киевскую область повреждены торговые объекты, фасады домов и автомобили. Выбило окна. Обошлось без жертв, сообщил глава Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.

Детали

Из-за падения обломков ракет повреждены 2 торговых объекта, гаражный кооператив, складские помещения. Повреждены окна и балконы в 3 квартирах многоэтажек, взрывной волной разбило стекла также в отделе полиции.

В результате атаки повреждено 11 автомобилей, больше всего пострадали грузовик и трактор на территории одного из торговых предприятий.

К счастью, пострадавших нет.

Еще в одном из районов Киевской области из-за падения частей ракеты выбило окна в детском санатории.

"Мы также фиксируем возгорание травяного настила в результате атаки оккупанта в двух районах области. На месте работает полиция и экстренные службы", - сообщил главный правоохранитель области.

"Призываю граждан - не пренебрегайте сигналами тревоги и немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие! В случае обнаружения подозрительных вещей, обломков, взрывоопасных предметов сразу звоните «102»", - добавил Небытов.

Дополнение

Пожар, возникший ночью из-за вражеского обстрела на территории торгового предприятия в Киевской области ликвидирован. Пострадавших не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН. Также ликвидированы пожары травяного настила.

Воздушная тревога в Киевской области длилась почти 2 часа.

Отмечается, что столица ночью подверглась комбинированному обстрелу. Предварительно, из района саратовской обл., с самолетов стратегической авиации Ту-95МС россияне выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно - баллистического.

Силы ПВО уничтожили все ракеты разного типа, которые летели на Киев, сообщили в КГВА. Обошлось без жертв.