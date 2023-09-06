Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,25 -0,2450 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
10950

Враг утром нанес ракетный удар по Запорожью, есть разрушения и двое пострадавших - ОВА

Враг утром нанес ракетный удар по Запорожью, есть разрушения и двое пострадавших - ОВА

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по Запорожью, есть разрушения объекта гражданской инфраструктуры и двое пострадавших, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня, в 10:24, враг нанес ракетный удар по одному из районов города Запорожье. В результате атаки подвергся разрушениям объект гражданской инфраструктуры. Известно о двух пострадавших - работниках предприятия", - написал Малашко в Telegram.

На месте работают соответствующие службы, добавил он.

Напомним

Российские войска за прошедшие сутки нанесли 94 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области. Из-за обстрела поселка Новоданиловка ранения получили трое местных жителей.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.