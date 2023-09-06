Враг утром нанес ракетный удар по Запорожью, есть разрушения и двое пострадавших - ОВА

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по Запорожью, есть разрушения объекта гражданской инфраструктуры и двое пострадавших, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

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"Сегодня, в 10:24, враг нанес ракетный удар по одному из районов города Запорожье. В результате атаки подвергся разрушениям объект гражданской инфраструктуры. Известно о двух пострадавших - работниках предприятия", - написал Малашко в Telegram.

На месте работают соответствующие службы, добавил он.

Напомним

Российские войска за прошедшие сутки нанесли 94 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области. Из-за обстрела поселка Новоданиловка ранения получили трое местных жителей.