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Наев показал, как "Гепард" сбивал "шахеды" в Житомирской области

Наев показал, как "Гепард" сбивал "шахеды" в Житомирской области

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что во время воздушных нападений на Житомирскую область 19 и 30 августа экипаж зенитно-артиллерийской установки «Гепард» (Gepard) сбил все воздушные цели, которые зашли в зону его поражения, передает УНН.

Цитата

«Мы принимаем все меры по усилению системы противовоздушной обороны. В частности в Житомирской области, во время воздушных нападений 19 и 30 августа, экипаж зенитно-артиллерийской установки «Гепард» сбил все воздушные цели, которые зашли в зону его поражения», - подписал видео Наев.

Он отметил, что ребята недавно вернулись с учений и за последние два налета было сбито пять «шахедов».

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«Следует понимать, что это всего лишь пять вражеских «шахедов», но они могли нанести очень большой вред как гражданскому населению, так и объектам критической инфраструктуры. Я поблагодарил наших бойцов и приказал, чтобы и в дальнейшем они так же со стопроцентной эффективностью выполняли задачи по прикрытию украинского неба», - отметил Наев.

Дополнение

Наев приказал повысить безопасность гражданского населения и эффективность системы ПВО на Сумском направлении.

Источник: УНН
Теги: война, Житомир и Житомирская область, Сергей Наев
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