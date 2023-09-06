Госсекретарь Блинкен в Киеве может объявить о новом пакете помощи Украине в более чем миллиард долларов - СМИ
Энтони Блинкен
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину в среду, чтобы усилить поддержку Киева, пишет The Washington Post, передает УНН.
Детали
Ожидается, что Блинкен объявит о выделении Украине более 1 миллиарда долларов новой помощи.
Государственный секретарь прибыл в среду утром, сначала встретившись с американскими дипломатами и сотрудниками американского посольства в Киеве.
По данным The Washington Post, Блинкен также должен провести круглый стол с организациями гражданского общества для обсуждения антикоррупционных усилий. После этого вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой примет участие в возложении цветов на военной церемонии.
Дополнение
Двухдневная поездка является четвертым визитом Блинкена в Украину с начала российского вторжения в феврале 2022 года и шестым с момента его вступления в должность.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня совершает визит в Киев.