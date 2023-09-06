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Госсекретарь Блинкен в Киеве может объявить о новом пакете помощи Украине в более чем миллиард долларов - СМИ

Госсекретарь Блинкен в Киеве может объявить о новом пакете помощи Украине в более чем миллиард долларов - СМИ

Энтони Блинкен

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину в среду, чтобы усилить поддержку Киева, пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

Ожидается, что Блинкен объявит о выделении Украине более 1 миллиарда долларов новой помощи.

Государственный секретарь прибыл в среду утром, сначала встретившись с американскими дипломатами и сотрудниками американского посольства в Киеве.

По данным The Washington Post, Блинкен также должен провести круглый стол с организациями гражданского общества для обсуждения антикоррупционных усилий. После этого вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой примет участие в возложении цветов на военной церемонии.

Дополнение

Двухдневная поездка является четвертым визитом Блинкена в Украину с начала российского вторжения в феврале 2022 года и шестым с момента его вступления в должность.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня совершает визит в Киев.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, помощь
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