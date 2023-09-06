Суд перенес заседание по обжалованию ареста Коломойского на 25 сентября

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Киевский апелляционный суд перенес на 25 сентября заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на решение суда о применении к бизнесмену Игорю Коломойскому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 509 млн грн, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Назначается рассмотрение дела на 25 сентября 12:40, - сказал судья.

Коломойского не доставили на судебное заседание. Причину прокурор не озвучил.

Суд сегодня должен был рассмотреть апелляцию на арест Коломойского.

Дополнение

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому. Суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения и постановил взять Игоря Коломойского под стражу сроком на 60 дней до 31 октября 2023 года с возможностью внесения залога в размере более 509 млн грн. В раз внесения залога на Коломойского будут возложены обязанности появляться по требованию следователей, сдать паспорта (внутренний и заграничный паспорта гражданина Украины) и тому подобное.

Лысак заявлял, что адвокаты будут подавать апелляцию на решение Шевченковский районный суд Киева, который избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.

Напомним

Игорю Коломойскому сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и легализация имущества, добытого преступным путем.

Детективы БЭБ совместно с СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Были созданы кредитные обязательства общества уже непосредственно перед олигархом и все дальнейшие перечисления задолженности упоминавшегося общества поступали на личный счет Коломойского.