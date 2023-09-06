Сумщина и Харьковщина: российские мины убили трех украинцев
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Сразу три человека пострадали на Сумщине и Харьковщине в результате подрыва боеприпасов, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В Сумской области, вблизи города Ворожба, легковой автомобиль съехал в кювет и подорвался на боеприпасе. В результате чего водитель, 1965 г.р., получил травмы и доставлен в больницу.
На Харьковщине, в лесном массиве на территории Изюмского района, двигаясь по грунтовой лесной дороге, грузовой автомобиль наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет. Травмировались двое мужчин, которые находились в машине. Они доставлены в больницу.
"Минная опасность на деоккупированных территориях сейчас крайне высока. Поэтому призываем быть осторожными, двигаться только проверенными путями и не игнорировать предупредительные знаки. Если обнаружили подозрительный предмет – немедленно сообщите по телефону 101 или 102", - призвали в ГСЧС.
Дополнение
В общем, по официальной статистике, подразделениями ГСЧС на Сумщине уже обследовано 3411.27 гектаров. Обезврежено 8 598 взрывоопасных предметов.
На Харьковщине обследовано 3554.54 гектара, уничтожено 76 849 взрывоопасных предметов.
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