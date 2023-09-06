Новости: Политика
6 сентября 2023, 11:46 • Юлия Шрамко • 77685
Три заместителя министра обороны подали в отставку - нардеп
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко написали заявления об отставке, сообщил в среду народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.
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"Заместители министра обороны Гаврилов, Дейнега и Шевченко написали заявления об отставке", - написал Гончаренко в Telegram.
Дополнение
По данным с сайта Минобороны, у министра обороны - семь заместителей, а также есть государственный секретарь министерства.
Напомним
5 сентября Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины
Источник: УНН
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