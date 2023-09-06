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США осудили претензии Китая на Южнокитайское море и территории Индии

США осудили претензии Китая на Южнокитайское море и территории Индии

КИЕВ. 6 сентября. УНН. США осудили новую карту Китая, которая утверждает, что Китай владеет почти всем Южнокитайским морем. Карта также изображает территории, на которые претендует Индия, как часть Китая, сообщает SCMP, передает УНН.

Детали

«Стандартная карта», опубликованная на прошлой неделе на веб-сайте Министерства природных ресурсов Китая показывает U-образную линию, которая охватывает большую часть Южно-Китайского моря, жизненно важного морского коридора, обеспечивающего триллионы долларов в год в мировой торговле. Эта линия демаркации совпадает с экономическими зонами нескольких стран Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, Малайзию и Филиппины.

Китайская карта также показывает, что Поднебесная контролирует спорные с Индией Аруначал-Прадеш, плато Доклам и часть региона Кашмир.

Из-за этого, государственный департамент США заявил:

«Мы отвергаем незаконные морские претензии, отраженные на этой карте, и призываем КНР согласовать свои морские претензии в Южнокитайском море и других местах с международным морским правом», — сказал заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател.

Напомним

Ранее сообщалось, что Китай "пририсовал" себе на карте часть российского острова и Индийских территорий. В кремле заявили об "отсутствии претензий", в отличие от Индии, которая официально возмутилась. Аналитики это объясняют экономической зависимостью рф от Пекина из-за санкций и отмечают, что на самом деле москве есть, о чем беспокоиться.

Источник: УНН
Теги: США, Китай, море, карта, Индия, территория
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