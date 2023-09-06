Госсекретарь США Блинкен в Киеве заслушает отчет о событиях на востоке и согласует с Украиной позицию перед Генассамблеей ООН - СМИ

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пребывания с необъявленным визитом в Украине планирует заслушать отчет от украинского руководства по ситуации на востоке. Также с украинской стороной согласует позицию государств накануне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая состоится в сентябре, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Запланировано, что Блинкен встретится, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским, от которого он ожидает отчета об усилиях Украины по возвращению территорий вокруг восточного города Бахмут.

Как отметил журналистам высокопоставленный чиновник Государственного департамента, который путешествовал вместе с Блинкеном, визит американского дипломата также дает возможность Соединенным Штатам и Украине согласовать позиции накануне Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

"Украинцы имеют важную миссию в Нью-Йорке, чтобы продолжать объяснять своим союзникам и партнерам по всему миру, что происходит, и их постоянную потребность в поддержке. И для нас важно продолжать возглавлять эти глобальные усилия поддержки, иметь возможность проконсультироваться и согласовать действия до того, как мы прибудем в Нью-Йорк, очень, очень важно", - сказал чиновник.

Дополнение

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину в среду, чтобы усилить поддержку Киева.