Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,25 -0,2450 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно, ситуацию мониторят
ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно, ситуацию мониторят
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
13545

Международные резервы за месяц "похудели" на 3,2%: НБУ объяснил продажей валюты

Международные резервы за месяц "похудели" на 3,2%: НБУ объяснил продажей валюты

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Международные резервы Украины составили почти 40,4 млрд долл. по итогам августа, уменьшившись за месяц на 3,2%, сообщили в Национальном банке Украины, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 1 сентября 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составляли почти 40,4 млрд долл. США. В августе они снизились на 3,2% на фоне интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, эти интервенции в значительной степени были компенсированы поступлениями от международных партнеров.

По данным НБУ, в течение августа в пользу правительства поступило 1,66 млрд долл. США. 

А чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила 2,45 млрд долл. США.

Напомним

На начало августа международные резервы установили исторический рекорд независимой Украины.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Золотовалютные резервы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.