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Пыль приняли за дым: в ГСЧС опровергли информацию о взрыве на столичной Русановке

Пыль приняли за дым: в ГСЧС опровергли информацию о взрыве на столичной Русановке

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Киеве на Русановке не было зафиксировано никаких взрывов. А дым, который видели очевидцы, был строительной пылью. Об этом корреспонденту УНН сообщил главный специалист отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Киеве Александр Макушенко.

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"На Русановке не зафиксировано никакого взрыва. Там был ложный вызов, проводились строительные работы, и строительная пыль была принята за дым", - сообщил Макушенко.

Напомним

Ранее местные Telegram сообщали, что в Днепровском районе столицы на Русановке произошел взрыв. Со слов очевидцев, после этого из квартиры на бульваре Игоря Шамо пошел дым. 

Источник: УНН
Теги: Киев, взрывы, ГСЧС
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