Разоблачены коррупционные схемы в налоговой службе и на трех областных таможнях - СБУ

КИЕВ. 6 сентября. УНН. СБУ разоблачила коррупционные схемы в налоговой службе и на Одесской, Львовской и Житомирской таможнях. Руководительнице одного из подразделений Южного управления Государственной налоговой службы сообщено о подозрении в вымогательстве взятки в 5 тыс. долларов у местного предпринимателя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о Светлане Виязловской - руководительнице управления администрирования предприятий агропромышленного комплекса Южного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками (госслужащий категории Б).

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«Служба безопасности разоблачила на коррупции чиновницу Государственной налоговой службы в Одесской области, а также ликвидировала новые коррупционные схемы на Одесской, Львовской и Житомирской таможнях. По результатам оперативных мероприятий задержаны 4-х должностных лиц таможенных органов, а чиновнице из налоговой уже сообщено о подозрении», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что руководитель одного из подразделений Южного управления Государственной налоговой службы требовала взятку в 5 тыс. долларов США у местного предпринимателя. Взамен ˗ обещала восстановить его хозяйственную деятельность, даже несмотря на риски в отчетной документации.

По материалам СБУ ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

«Также СБУ задержала таможенников, которые за взятки «помогали» бизнесменам ввозить свои товары «по ускоренной процедуре», а также «обходить» обязательные’импортные платежи», - отмечается в сообщении.

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СБУ сообщает, что в Одессе:

задержан заместитель начальника управления местного подразделения Гостаможслужбы, который «занижал» для импортеров таможенную стоимость зарубежной продукции широкого потребления.

Ежемесячно чиновник проводил через схему почти 100 товарных контейнеров, каждый из которых «оценивал» в 500 американских долларов.

Во Львове:

задержан главный государственный инспектор таможенного поста «Краковец», который требовал деньги за несоздание бюрократических препятствий при таможенном оформлении международных отправлений.

В случае отказа – угрожал дополнительными проверками и затягиванием сроков прохождения таможенного контроля.

В Житомире:

по материалам СБУ перед судом предстанут руководительница местной таможни и ее подчиненный – начальник отдела контроля таможенной стоимости. Чиновники создали собственную организованную преступную группировку и регулярно получали взятки от предпринимателей за «беспрепятственный» ввоз иностранных товаров в Украину.

Также источники в правоохранительных органах сообщили, что на Одесской таможне задержан заместитель начальника управления местного подразделения Гостаможслужбы, который «занижал» для импортеров таможенную стоимость зарубежной продукции широкого потребления Александра Солодкова.