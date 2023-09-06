КСУ признал конституционным наказание за превышение срока временного ввоза транспорта в Украину

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Первый сенат Конституционного Суда Украины на пленарном заседании 6 сентября признал конституционным наказание в виде штрафа или конфискации за превышение срока временного ввоза транспорта на таможенную территорию Украины более чем на тридцать суток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КСУ.

Детали

Частью шестой статьи 481 Кодекса предусмотрено, что превышение срока временного ввоза транспорта личного и коммерческого назначения на таможенную территорию Украины более чем на 30 суток влечет за собой штраф в размере 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или конфискацию таких транспортных средств. Такая же санкция предусматривается за потерю этих транспортных средств, в том числе их разукомплектования.

Конституционный Суд Украины обращает внимание на то, что санкции части шестой статьи 481 положения Кодекса следует рассматривать в системной взаимосвязи с другими частями этой статьи.

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«Конституционный Суд Украины считает, что санкция части шестой статьи 481 Кодекса не противоречит требованию юридической определенности и обеспечивает законное вмешательство в право собственности лица в понимании практики толкования Европейским судом по правам человека статьи 1 Первого протокола к Конвенции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что законодатель определил справедливую меру административной ответственности, в результате чего суды могут обеспечить индивидуализацию такой ответственности в зависимости от обстоятельств дела, не возлагая на лицо индивидуального и чрезмерного бремени.

«Поэтому санкция части шестой статьи 481 Кодекса создает надлежащую нормативную основу для достижения „справедливого баланса“ между общим интересом и защитой права собственности и соответствует принципу верховенства права, в частности такому его требованию, как принцип пропорциональности», - отмечается в сообщении.

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