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Суд ЕС оставил в силе санкции против российских предпринимателей

Суд ЕС оставил в силе санкции против российских предпринимателей

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Санкции ЕС против российских предпринимателей остаются в силе. Суд ЕС отклонил иски російских бизнесменов, которые их оспаривали, сообщает DW, передает УНН.

Детали

Суд Европейского Союза отказал в исках нескольких российских предпринимателей и членов их семей, против которых были введены персональные санкции ЕС.

Среди них:

  • михаил гуцериев, который попал в список санкций ЕС против беларуси за поддержку александра лукашенко;
  • дмитрий пумпянский, бывший владелец Трубной металлургической компании (ТМК);
  • галина пумпянская, жена дмитрия пумпянского;
  • александр пумпянский, сын дмитрия пумпянского.

Отклонены также иски совладельца компаний НОВАТЭК и СИБУР геннадия тимченко, а также его жены елены тимченко.

Отмечается, что санкции против предпринимателей и членов их семей мотивированы тем, что они поддерживают войну в Украине. Однако россияне решили, что их внесли в списки незаконно, и обратились в суд в индивидуальном порядке с требованием отменить ограничительные меры.

Сейчас Суд ЕС в Люксембурге рассматривает около 80 исков от физлиц и юрлиц из рф и беларуси, которые оспаривают решение о санкциях. Большинство дел возбуждено российскими бизнесменами, в отношении которых действуют такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд в Евросоюз, однако выиграть суд до сих пор удалось только матери главы чвк "вагнер" евгения пригожина.

Процесс рассмотрения таких исков обычно занимает год. Большинство исков российских олигархов в Совет ЕС было подано в 2022 году.

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Источник: УНН
Теги: суд, ЕС, Россия, санкции, бизнес, Беларусь, предприниматели
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