Суд ЕС оставил в силе санкции против российских предпринимателей
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Санкции ЕС против российских предпринимателей остаются в силе. Суд ЕС отклонил иски російских бизнесменов, которые их оспаривали, сообщает DW, передает УНН.
Детали
Суд Европейского Союза отказал в исках нескольких российских предпринимателей и членов их семей, против которых были введены персональные санкции ЕС.
Среди них:
- михаил гуцериев, который попал в список санкций ЕС против беларуси за поддержку александра лукашенко;
- дмитрий пумпянский, бывший владелец Трубной металлургической компании (ТМК);
- галина пумпянская, жена дмитрия пумпянского;
- александр пумпянский, сын дмитрия пумпянского.
Отклонены также иски совладельца компаний НОВАТЭК и СИБУР геннадия тимченко, а также его жены елены тимченко.
Отмечается, что санкции против предпринимателей и членов их семей мотивированы тем, что они поддерживают войну в Украине. Однако россияне решили, что их внесли в списки незаконно, и обратились в суд в индивидуальном порядке с требованием отменить ограничительные меры.
Сейчас Суд ЕС в Люксембурге рассматривает около 80 исков от физлиц и юрлиц из рф и беларуси, которые оспаривают решение о санкциях. Большинство дел возбуждено российскими бизнесменами, в отношении которых действуют такие меры, как замораживание активов и запрет на въезд в Евросоюз, однако выиграть суд до сих пор удалось только матери главы чвк "вагнер" евгения пригожина.
Процесс рассмотрения таких исков обычно занимает год. Большинство исков российских олигархов в Совет ЕС было подано в 2022 году.
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