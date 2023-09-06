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В Киевской области фура со свиньями перевернулась на легковой автомобиль: водитель легковушки погиб

В Киевской области фура со свиньями перевернулась на легковой автомобиль: водитель легковушки погиб

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Киевской области произошла смертельная авария. В центре одного из сел грузовик, который перевозил свиней, перевернулся на легковой автомобиль. В результате водитель легковушки погиб, сообщил в среду начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.

Детали

Смертельное ДТП, как сообщается, произошло сегодня, 6 сентября, в селе на Белоцерковщине. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля "ВАЗ" выезжал со второстепенной дороги на главную, на которой двигался грузовик, перевозивший свиней. В результате столкновения грузовик перевернулся на легковой автомобиль. Водитель легковушки, местный пенсионер, погиб на месте, отметил глава полиции Киевской области.

На месте происшествия работают полицейские Киевской области, спасатели и медики.

Также сообщается, что свиньи, которые перевозились грузовиком, не пострадали. Их перевезли в безопасное место.

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Источник: УНН
Теги: ДТП, полиция, Киевская область
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