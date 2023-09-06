Польша планирует получить почти сотню вертолетов Apache: Конгресс США согласовал
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Конгресс США согласовал продажу Польше 96 вертолетов Apache с радарами и вооружением, сообщил в среду министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, пишет УНН.
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"Есть согласие Конгресса США на продажу Польше 96 вертолетов Apache с радарами и вооружением! Теперь мы начинаем переговоры о цене", - написал польский министр в соцсети X.
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Он отметил, что пока процедуры не будут завершены и закупленные вертолеты не будут доставлены в Польшу, "армия США будет обеспечивать нас Apache из собственных ресурсов".
Дополнение
В апреле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Вашингтон заявлял, что разговаривал с вице-президентом США Камалой Харрис о присутствии американских войск в Польше.