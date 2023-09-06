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Польша планирует получить почти сотню вертолетов Apache: Конгресс США согласовал

Польша планирует получить почти сотню вертолетов Apache: Конгресс США согласовал

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Конгресс США согласовал продажу Польше 96 вертолетов Apache с радарами и вооружением, сообщил в среду министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, пишет УНН.

Цитата

"Есть согласие Конгресса США на продажу Польше 96 вертолетов Apache с радарами и вооружением! Теперь мы начинаем переговоры о цене", - написал польский министр в соцсети X.

Детали

Он отметил, что пока процедуры не будут завершены и закупленные вертолеты не будут доставлены в Польшу, "армия США будет обеспечивать нас Apache из собственных ресурсов".

Дополнение

В апреле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Вашингтон заявлял, что разговаривал с вице-президентом США Камалой Харрис о присутствии американских войск в Польше.

Источник: УНН
Теги: США, Польша, вооружение, вертолет
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