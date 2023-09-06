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В Кропивницком нетрезвый мужчина на АЗС угрожал взорвать гранату

В Кропивницком нетрезвый мужчина на АЗС угрожал взорвать гранату

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В центре Кропивницкого на АЗС выпивший мужчина угрожал людям взорвать гранату. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, пишет УНН.

Детали

Граждане вызвали полицию из-за нетрезвого мужчины. Однако, когда он увидел патрульных, то сел в авто и начал убегать.

По словам главы Нацполиции, патрульные пытались остановить и заблокировать автомобиль беглеца, но тот продолжал движение.

Тогда один из правоохранителей произвел выстрел в колесо из табельного оружия — благодаря этому злоумышленник был остановлен и задержан.

Позже стало известно, что угрожал мужчина «только на словах», отметил Выговский.

Также добавил, что задержание стало ярким примером того, почему полицейские должны иметь при себе и без боязни целесообразно использовать табельное огнестрельное оружие.

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Источник: УНН
Теги: граната, Национальная полиция, Кропивницкий и Кировоградщина
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