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Блинкен перед визитом в Киев обсудил с премьером Дании поддержку Украины

Блинкен перед визитом в Киев обсудил с премьером Дании поддержку Украины

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен перед визитом в Киев провел двусторонние переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Они обсудили поддержку Украины, пишет УНН со ссылкой на страницу Блинкена в Х.

Цитата

"Хорошая встреча с премьер-министром Дании Метте Фредериксен на пути в Украину. Я поблагодарил ее за лидерство Дании в поддержке Украины. Отношения между США и Данией как никогда важны, поскольку мы работаем вместе, чтобы поддержать Украину и укрепить трансатлантическую безопасность", - отметил американский чиновник.

Напомним

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня, 6 сентября, во время визита в Украину проведет встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками, чтобы обсудить продолжающееся контрнаступление, как и энергетические и гуманитарные потребности Украины.

Американский чиновник уже встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, визит, помощь, Дания
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