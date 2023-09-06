Блинкен перед визитом в Киев обсудил с премьером Дании поддержку Украины
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен перед визитом в Киев провел двусторонние переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Они обсудили поддержку Украины, пишет УНН со ссылкой на страницу Блинкена в Х.
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"Хорошая встреча с премьер-министром Дании Метте Фредериксен на пути в Украину. Я поблагодарил ее за лидерство Дании в поддержке Украины. Отношения между США и Данией как никогда важны, поскольку мы работаем вместе, чтобы поддержать Украину и укрепить трансатлантическую безопасность", - отметил американский чиновник.
Напомним
Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня, 6 сентября, во время визита в Украину проведет встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками, чтобы обсудить продолжающееся контрнаступление, как и энергетические и гуманитарные потребности Украины.
Американский чиновник уже встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.